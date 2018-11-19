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Родственники погибшего в авиакатастрофе пассажира подали иск к Boeing

19 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Родители Рио Нанда Пратамы, который погиб при крушении Boeing 737 Max 8 в конце октября, подали иск к корпорации Boeing. Интересы будет представлять компания Colson Hicks Eidso.

«Несмотря на то что причина аварии по-прежнему расследуется, технические данные, полученные в BBC News, показывают, что аппараты для обнаружения авиационной скорости и высоты самолета были повреждены. Определение ошибок при авиакатастрофе может быть сложным», — сообщается на сайте юридической фирмы. Также юристы подчеркивают, что представляли интересы пострадавших после крушения в 2004 году Lion Air 538 в Индонезии.

«Мы подали иск против компании Boeing в окружной суд в округе Кук штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира корпорации, от имени наших клиентов — родителей Рио Нанда Пратамы, который погиб при падении Boeing 737 Max 8 в море», — цитирует ТАСС. Рио Нанда Пратама возвращался с конференции, и у него была запланирована свадьба.

Катастрофа произошла 29 октября с.г. на рейсе из Джакарты в город Панкалпинанг, через несколько минут после вылета борт рухнул, все 189 человек, находившихся на борту, погибли.

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