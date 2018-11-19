Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 ноября 2018 года, 12:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Названо число партий, которые примут участие в ближайших местных выборах

19 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение включить сведения о 47 политических партиях в список партий, которые намерены участвовать в местных выборах 23 декабря 2018 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Указано, что по состоянию на 17 ноября с.г. в ЦИК поступили документы от 47 политпартий, которые приняли решение об участии их местных организаций в первых и дополнительных местных выборах 23 декабря 2018 года. При этом документы, поданные 46 партиями, соответствуют требованиям, установленным частью первой статьи 36 закона Украины «О местных выборах».

«Политической партией «Нові обличчя» 17 ноября, вопреки требованиям части первой статьи 36 Закона «О местных выборах», не предоставлена в Комиссию копия устава партии, которая должна быть заверена центральным органом исполнительной власти после объявления Центральной избирательной комиссией 12 октября 2018 года начала избирательного процесса», — говорится в сообщении.

После обсуждения Комиссия включила сведения о 47 политических партиях в перечень с пометкой о невыполнении политической партией «Нові обличчя» части первой статьи 36 закона и обнародовала список на своем официальном сайте.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом