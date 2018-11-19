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Сегодня 19 ноября 2018 года, 10:39

Благодаря оперативности полиции нападавших на инкассаторов нашли на второй день

В «ПриватБанке» сообщили о задержании одного из грабителей, который в субботу 17 ноября с.г. напал на инкассаторов в Ирпене.

«Один из грабителей задержан. Похищенные кассеты переданы банку. Полиция сработала блестяще», — сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

В субботу в Ирпене Киевской области было совершено нападение на инкассаторский автомобиль «ПриватБанка».

Сбив водителя-инкассатора угнанным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться.

Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения. По данным службы безопасности банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности.

После этого «ПриватБанк» обнародовал фото одного из нападавших на инкассаторский автомобиль и пообещал выплатить вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников.