Сегодня 19 ноября 2018 года, 10:40

СМИ: британское правительство готовит военный план в связи с Brexit

В Министерстве обороны Британии готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Sunday Times.

Разработка операции началась на прошлой неделе. Занимаются операцией офицеры, которые отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов. Указано, что план предусматривает усиление полицейских патрулей военными для предотвращения случаев нарушения общественного порядка. Также предполагается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Минобороны сможет в первый день отправить в помощь полиции около 1,2 тыс. военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тыс. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного Королевства могут попасть в Европейский Союз.

Напомним: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив плану выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что в правительстве Великобритании собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.