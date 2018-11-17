Сегодня 17 ноября 2018 года, 15:56

Об особенностях правового регулирования медиации в Украине и странах ЕС рассказала Дарина Хорошковская, лектор LHS

Завершила сегодняшний день занятий в Lеgal High School, посвященных досудебному и альтернативному разрешению споров, лекция Дарины Хорошковской, бизнес-медиатора Commercial Mediation Group.

Лектор сообщила, что основной законодательный акт ЕС, регулирующий вопросы медиации, — Директива №2008/52/ЕС от 21 мая 2008 года «О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах». Документ касается процедур добровольной договоренности двух или более сторон. Директива должна применяться в отношении гражданских и коммерческих дел. Однако она не применяется в случаях, когда стороны не имеют права принимать самостоятельные решения с учетом действующего законодательства (семейного, трудового), обратила внимание спикер.

Также Директива ЕС содержит достаточно широкое определение понятия «медиация». Под медиацией подразумеваются и действия, проводимые судьей, не участвующим в каких-либо судебных процедурах в связи с соответствующим спором. Но это определение не распространяется на действия, предпринимаемые судом или судьей, которые стремятся урегулировать конфликт в рамках судебных процедур, касающихся соответствующего спора. По словам Дарины Хорошковской, такой подход демонстрирует принцип нейтральности, который является одним из основных в процедуре медиации.

Документ также предусматривает и принцип конфиденциальности.

Вместе с тем, как отметила г-жа Хорошковская, Директива ЕС не имеет прямого действия, и каждое государство самостоятельно выбирает приемлемые законодательные варианты имплементации его положений в национальное законодательство.

«Абсолютный прогресс происходит в области электронной коммерции. Задача Еврокомиссии — сделать единый цифровой рынок», — сообщила лектор, переходя к другим сферам права. По ее словам, последний документ в отношении альтернативных методов разрешения споров был принят в 2013 году — это Регламент об онлайн-решении споров с потребителями и продавцами (ODR).

По словам лектора, уже запущено программное обеспечение для разрешения конфликтов в этой сфере, в его разработке принимали непосредственное участие и медиаторы.

В завершение лекции Дарина Хорошковская рассказала о правовом регулировании медиации в Украине. Несмотря на то профильное законодательство до сих пор не существует, сам институт очень активно развивается, подчеркнула спикер.