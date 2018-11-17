Сегодня 17 ноября 2018 года, 15:57

Пошаговую инструкцию для юристов в медиации предоставила Наталия Бесхлебная, медиатор, юрист ЮФ Asters

Продолжила модуль «Досудебное и альтернативное разрешение споров» Lеgal High School лекция об аспектах работы юриста в процессе медиации Наталии Бесхлебной, юриста ЮФ Asters, сертифицированного медиатора CEDR (Великобритания).

«Самое важное в медиации — нейтральность медиатора», — подчеркнула лектор. При этом она обратила внимание, что медиаторы и юристы не являются конкурентами. «Медиация — это та дополнительная опция, которую можно использовать, чтобы удовлетворить потребности клиента», — отметила г-жа Бесхлебная.

В рамках лекции слушатели обозначили ключевые отличительные черты медиации и судебного процесса. Медиация существенно отличается от суда и арбитража тем, что она предусматривает вариант, когда выигрывают все стороны, происходит так называемый процесс «увеличения пирога», при этом решения по итогам медиации могут выходить далеко за пределы изначального спора.

Лектор также напомнила, что юристу в процессе медиации в первую очередь необходимо иметь полное представление об интересах клиента и его потребностях.

«Если вы работаете на уровне позиций двух клиентов, сразу становится понятно, что они очень далеки друг от друга. Существенное сближение наблюдается лишь на уровне интересов и потребностей», — пояснила она.

Переходя к этапам медиации, Наталия Бесхлебная рассказала, что первым этапом является открытие процедуры, далее идет исследование, затем — торги, и заключительный этап — завершение процедуры. «Очень часто на этапе открытия у юристов появляется соблазн от этого этапа сразу перейти к торгам. Это недопустимо, поскольку следует помнить, что этап исследования в идеале должен составлять порядка 90% всей процедуры», — обратила внимание лектор.

Кроме того, как отметила спикер, не менее важным этапом, имеющим также непосредственное отношение к медиации, является подготовка. Юрист должен помочь клиенту проанализировать и оценить все возможные альтернативные варианты.

«Я подробно знаю дело для того, чтобы быть готовым, основываясь на этом знании, выстраивать варианты, а не убеждать другую сторону, что мой вариант самый лучший», — озвучила одну из основных составляющих работы юриста в процессе медиации лектор.

Юрист должен донести правовую позицию. При этом не следует соревноваться и доказывать, что именно ваша позиция — самая лучшая. По словам спикера, в медиации важно умение проанализировать суть проблемы, как детально, так и кратко. Юрист обязан знать все тонкости дела и быть опорой для клиента и в психологическом, и в юридическом плане.

«На этапе завершения медиации вы должны убедиться, что решения, выбранные клиентом, не только предусматривают урегулирование всех юридических вопросов, но и отвечают всем его интересам и потребностям», — подвела итоги лекции Наталия Бесхлебная.