Сегодня 17 ноября 2018 года, 15:57

Ольга Тютюн: «Техники правильного задавания ряда вопросов очень важны для процесса медиации»

«Возможности практического применения компетенций медиатора при подготовке сторон к переговорам и урегулировании конфликтов» — следующая лекция модуля «Досудебное и альтернативное разрешение споров» Lеgal High School.

Основные возможности в этой сфере представила Ольга Тютюн, заместитель директора Украинского центра медиации по проектам регионального развития, медиатор ТПП (Мюнхен).

«Медиация — это по сути переговоры с посредником, но не каждые переговоры являются медиацией», — отметила лектор. По ее словам, переговоры представляют собой коммуникацию между сторонами для достижения своих целей. Каждая из сторон имеет равные возможности для контроля ситуации при принятии решения, но не всегда понимает свои истинные интересы.

Г-жа Тютюн привела цитату из книги профессионального переговорщика ФБР Криса Восса: «Если оппонент разговаривает с вами, значит, у вас есть рычаг воздействия на него». При этом лектор обратила внимание, что в данном случае всегда надо задавать вопрос: какой интерес?

Кроме того, в процессе переговоров всегда важно задавать вопросы стороне: что является результатом для нее, когда она хочет его достичь, важны ли для нее отношения?

«Непонимание ответов на эти вопросы превращает переговоры в игру с нулевым результатом», — сообщила лектор.

Для процесса медиации очень важны техники правильного задавания ряда вопросов, обратила внимание спикер.

Следующий аспект, влияющий на процесс медиации, — интересы стороны. По сути, интересы — это причины, в связи с которыми люди занимают определенные позиции.

«Мы можем использовать логику, чтобы разумно подойти к решению конфликта, однако фактически здесь управляют эмоции. Не следует пренебрегать ими. Эмоция — это маркер неудовлетворенных потребностей», — считает Ольга Тютюн.

Самые главные техники медиатора — это техники активного слушания. Цель заключается в том, чтобы услышать, а не ответить; получить информацию; уловить истинный смысл сказанного; понять эмоциональное состояние стороны; дать обратную связь — «вы услышаны»; принять верное решение. При этом очень важным навыком является контроль внутреннего диалога. Важными техниками активного слушания являются отзеркаливание и невербальная или паравербальная коммуникация.

«Соблазн всегда эффективнее принуждения, а такие ценности, как демократия, права человека и индивидуальные возможности, глубоко соблазнительны», — процитировала лектор слова американского политолога Джозефа Ная и призвала слушателей применять медиацию как очень «соблазнительный» процесс — соблазнительный своей гибкостью, результативностью и вниманием к людям.