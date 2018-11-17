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Секреты успеха медиации раскрыла Галина Еременко, лектор LHS

17 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодняшний модуль «Досудебное и альтернативное разрешение споров» Lеgal High School начался с лекции о секретах успеха медиации. Об этом слушателям рассказала Галина Еременко, руководитель и преподаватель Украинского центра медиации (KMBS), медиатор CEDR (Великобритания), медиатор ТПП (Мюнхен, Германия), член международной сети тренеров по медиации (CEDR trainers-network).

По словам лектора, первый шаг медиации — это знакомство всех участников процесса. Следующий шаг — согласование принципов и правил, на которых держится процесс. Процесс медиации не всегда лежит в плоскости права, но в любом случае медиатору следует понимать интересы сторон, подчеркнула лектор.

«Люди хотят договориться, но иногда не знают, как это сделать. Задача медиатора — расширить контексты и посмотреть на проблему глазами всех сторон», — сказала г-жа Еременко. Для реализации этих целей всегда необходимо задавать вопросы, даже если ответы на них очевидны.

Медиатор должен стоять выше проблемной ситуации и не иметь к ней личного интереса. Более того, по мнению лектора, очень важно, чтобы стороны сами выбирали медиатора, поскольку это позволит с самого начала выстроить доверительные отношения.

«Нам очень важно, чтобы соглашение, которое принимается по результатам медиации, было соблюдено. В связи с этим к процессу могут быть привлечены все заинтересованные в разрешении ситуации лица», — прокомментировала г-жа Еременко.

Не менее важна в процессе медиации конфиденциальность, хотя могут существовать определенные ограничения. Задача медиатора в таком случае заключается в обсуждении со сторонами таких ограничений, чтобы были учтены все интересы сторон и не нарушены их права.

Галина Еременко обратила внимание, что этап, на котором мы говорим об интересах сторон, является одним из главных в процессе медиации.

Более детально лектор рассказала о содержании медиативного соглашения и процессе его исполнения.

Подводя итоги лекции, Галина Еременко подчеркнула, что медиатор всегда работает с тремя основными группами коммуникативных навыков, которые необходимо развивать. Первая группа — выяснение сути проблемы, в том числе определение интересов сторон и планов разрешения конфликта. Вторая — управление эмоциями, в частности, установление доверия и атмосферы безопасности. И третья группа — управление процессом. «Если медиатор не владеет коммуникативными навыками, процесс медиации не будет продуктивным», — резюмировала лектор.

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