Сегодня 16 ноября 2018 года, 21:09

LHS: о роли судьи в досудебном урегулировании спора рассказала член ВСП Лариса Швецова

Заключительную лекцию в рамках нынешнего модуля «Досудебное урегулирование споров» Lеgal High School провела Лариса Швецова, член Высшего совета правосудия, судья Харьковского апелляционного суда, которая также является сертифицированным судьей-медиатором. Она рассказала слушателям об альтернативных способах разрешения конфликтов в США и странах Европы, нюансах использования механизмов медиации в Украине и других государствах и о роли судьи в досудебном урегулировании спора в свете действия нового процессуального законодательства.

Лариса Швецова напомнила: новый прогрессивный институт — урегулирование спора с участием судьи («процедура ВСС») — в положениях Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексах Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины был предусмотрен только менее года назад. Но и ранее элементы альтернативного разрешения споров в Украине применялись, причем во всех отраслях права, в том числе и в сфере уголовного производства: при международной поддержке в некоторых судах были внедрены пилотные проекты применения медиации при рассмотрении уголовных дел. По словам Ларисы Швецовой, еще в самом начале ее судейской карьеры в суде, где она работала и была первым ювенальным судьей, уголовные дела относительно несовершеннолетних рассматривались с помощью механизмов медиации: исходя из действующего на тот момент уголовно-процессуального законодательства и соответствующих рекомендаций Пленумов Верховного Суда Украины.

Лектор акцентировала внимание на классических инструментах медиации, которые успешно применяются в мировой практике, сделав проекцию на украинские реалии. Например, пилотный проект «судья-медиатор», как отмечалось, «хорош» только для рассмотрения дел в порядке Кодекса административного судопроизводства Украины, ведь лишь его положениями предусмотрена возможность приостановления производства по делу для заключения мирового соглашения.

В заключительном блоке лекции г-жа Швецова сфокусировалась на особенностях законодательного регулирования «процедуры ВСС», стратегии и тактики проведения совещаний со сторонами. Лектор выразила убеждение: будущее в Украине за альтернативными процедурами разрешения конфликтов! Правда, все будет зависеть от того, дадут ли соответствующий законодательный импульс для их развития — будет ли принят закон о медиации.