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Алексей Резников: «Претензию нужно рассматривать как приглашение к переговорам!»

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Слушатели Lеgal High School сегодня узнают о нюансах досудебного урегулирования споров от ведущих экспертов-юристов. О претензионном порядке разрешения хозяйственных споров и коммуникации с контрагентом рассказал партнер Asters Алексей Резников.

«Претензию нужно рассматривать как приглашение к переговорам», — отмечает спикер, говоря о том, что любой конфликт при желании можно и нужно урегулировать с помощью правильной коммуникации и искусства переговоров. Это позволит сэкономить время, деньги и, что немаловажно, эмоции. Как отмечалось, по пути альтернативного разрешения споров идет вся прогрессивная западная юридическая практика. Так, начиная с 80-х годов прошлого века, более 4000 компаний США присоединились к совместному заявлению о применении альтернативных способов разрешения споров (ADR). Исследование Fortune 1000 компаний США показало: сейчас альтернативные способы разрешения споров в Соединенных Штатах используют 97% фирм.

Переговоры, по убеждению Алексея Резникова, это коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при этом каждая сторона имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения. Это важнейший инструмент урегулирования разницы позиций восприятия, причем не только между компаниями, но и внутри них. Переговоры представляют собой интерактивный процесс между двумя или более сторонами в поиске понимания в одном или нескольких вопросах, взаимных интересов или в конфликте, где стороны ищут или нарабатывают взаимоприемлемое решение, которое будет признано всеми вовлеченными сторонами. Спикер выделил два вида переговоров — позиционные и принципиальные — и рассказал об их характерных особенностях. Например, в позиционных переговорах участники стремятся лишь к максимально полному удовлетворению собственных целей, не обращая внимания на то, будут ли удовлетворены их оппоненты, тогда как в принципиальных переговорах участники совместно анализируют проблему и ищут варианты решения, демонстрируя, что они партнеры, а не противники.

«Отделяйте людей от проблем, интересы от требований, интересы от эмоций, прошлое от будущего, результат от процесса», — советует лектор, «выводя» идеальную формулу ключевых составляющих эффективной коммуникации с контрагентом, и на примерах конкретных кейсов рассказывая, как она работает на практике.

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