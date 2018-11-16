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Исследование: маркетингом в юрфирма обычно занимаются жеещины

16 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Новое исследование ALM Intelligence показывает: женщины по-прежнему редко занимают управляющие должности в юридических фирмах, за одним исключением – отдела маркетинга. Опрос юрфирм в Северной Америке показал: 71% управляющих должностей в этой сфере занимают именно женщины.

Результаты приводит The American Lawyer. По информации ALM Intelligence, в маркетинге юрфирм наблюдается обратная ситуация, здесь женщины занимают большее количество руководящих должностей, когда на должностях управляющих партнеров в 200 крупнейших юридических компаниях работают только 25% женщин.

В среднем руководитель службы маркетинга, согласно исследованию, получает порядка 400 000 долларов США, из которых 350 000 долларов США – это зарплата, а остальное бонусы. Однако чем крупнее юридическая компания, тем выше вероятность, что мужчина займет место управленца в маркетинге.

В 94% фирм численностью до 250 юристов эти должности занимают женщины. Для компаний численностью более 1000 юристов, этот процент уже составляет только 54%.

При этом в больших компаниях на должности руководителя маркетинга также существует разница в зарплатах – 307 000 долларов для женщин и 430 000 для мужчин. При этом внутри рынка зарплаты варьируются от 100 000 до $800 000 долларов США.

49% опрошенных фирм заявили, что с каждым годом тратят все больше средств и ресурсов на маркетинг, только 15% компаний признались в снижающихся бюджетах на маркетинг. Всего компании тратят примерно 2,1% общих доходов на рекламу.

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