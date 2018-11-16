Сегодня, 16 ноября, около 13.00 неустановленными лицами было совершено нападение на Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова.
Нападение произошло после его презентации предварительных результатов экзамена в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и обязательной квалификационной оценки судей.
"Мы связываем этот инцидент с активной работой коллектива ВККСУ, личной принципиальной позицией Председателя ВККС по конкурсным отборам и обязательного оценивания судей всех судов страны,- говорится в сообщении пресс-службы ВККС, сейчас эту версию проверяет Национальная полиция, ведутся следственные действия".
ВККС заявляет, что этот инцидент не повлияет на позицию органа относительно проведения конкурса в Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд в кратчайшие сроки.
Состояние председателя ВККС характеризуется как удовлетворительное. Комиссия продолжает осуществлять полномочия в обычном режиме.
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