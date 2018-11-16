он же e-mail

Сегодня 16 ноября 2018 года, 17:44

Совершено нападение на Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова

Сегодня, 16 ноября, около 13.00 неустановленными лицами было совершено нападение на Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова.

Нападение произошло после его презентации предварительных результатов экзамена в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и обязательной квалификационной оценки судей.

"Мы связываем этот инцидент с активной работой коллектива ВККСУ, личной принципиальной позицией Председателя ВККС по конкурсным отборам и обязательного оценивания судей всех судов страны,- говорится в сообщении пресс-службы ВККС, сейчас эту версию проверяет Национальная полиция, ведутся следственные действия".

ВККС заявляет, что этот инцидент не повлияет на позицию органа относительно проведения конкурса в Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд в кратчайшие сроки.

Состояние председателя ВККС характеризуется как удовлетворительное. Комиссия продолжает осуществлять полномочия в обычном режиме.