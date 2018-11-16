Сегодня 16 ноября 2018 года, 17:44

Мировое соглашение — высшее профессиональное достижение адвоката, убежден Сергей Тюрин, лектор LHS

Сегодня-завтра занятия в Lеgal High School будут посвящены проблематике досудебного и альтернативного урегулирования споров. Открыла этот специальный блок лекция партнера АО «С.Т. Партнерс» Сергея Тюрина, который рассказал об одной из новаций процессуальной реформы, вступивших в силу с 15 декабря прошлого года, — нюансах урегулирования споров при участии судьи в хозяйственном процессе.

«Искусство установления мира за 30 дней» — так поэтично назвал свою лекцию сам спикер. Сергей Тюрин подчеркнул: начало каждого судебного процесса — это противостояние сторон, а разрешение спора не всегда означает его урегулирование. Мировое соглашение — высшее профессиональное достижение адвоката, выразил убеждение спикер. Введение института урегулирования спора при участии судьи он назвал прогрессивным шагом законодателя и рассказал о нюансах такой процедуры. Урегулирование спора при участии судьи — это разрешение спора по согласованию сторон до начала рассмотрения дела по сути. В числе главных целей введения такой новации — стремление к экономии времени и средств (возврат 50% судебного сбора) и уменьшению нагрузки на судебную систему.

Лектор проанализировал правовую природу новой процедуры сквозь призму международного опыта ее функционирования, а также представил некоторые статистические данные на начальном этапе ее внедрения в Украины. Скажем, через четыре месяца после того, как эта законодательная опция стала активной, по состоянию на 18 апреля 2018 года в хозяйственные суды Украины подано 51 заявление об урегулировании спора при участии судьи, из них только четыре отклонены судом по причине несогласия другой стороны. По состоянию на 30 октября с.г. в Едином реестре судебных решений насчитывалось уже около 4,5 тыс. определений судов хозяйственной юрисдикции, в которых содержалось упоминание о данной процедуре.

Сергей Тюрин детально проанализировал все нюансы законодательного регулирования этого механизма, а также рассказал о сложностях и дискуссионных вопросах, которые возникают в связи с функционированием института урегулирования спора при участии судьи. В числе ключевых проблем лектор назвал кадровую: отсутствие законодательной возможности (в связи с автоматизированным порядком распределения дел) определять специально подготовленных судей или просто служителей Фемиды, которые в силу своих дипломатических и психологических качеств готовы и хотят выступать в роли медиатора.

«Плохой мир всегда лучше хорошей войны», — напоминает лектор известное философское изречение, выражая надежду на скорейшее создание в Украине соответствующего законодательного фундамента для функционирования полноценного института медиации, который доказал свою эффективность в международной практике.