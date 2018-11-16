Сегодня 16 ноября 2018 года, 14:19

Представители варшавского офисa EUCON поделились особенностями ведения бизнеса в Польше

Сегодня в Legal High School проходит стратегическая сессия: Doing Business in Poland. Модератором выступил партнер, руководитель офиса в г.Варшаве Юридической группы EUCON Андрей Романчук. Он также проанализировал вопросы корпоративного права Польши сквозь призму регистрации компании иностранцем. Основным документом, регулирующим деятельность общества, является договор. Минимальный уставный капитал, по словам спикера, составляет 5 тыс. злотых. Ответственность собственников ограничена их вложениями. Зарегистрировать компанию можно двумя путями: онлайн или при помощи нотариуса. Андрей Романчук проанализировал достоинства и недостатки двух процедур. Для онлайн-регистрации необходимы электронная цифровая подпись и определенный вид идентификационного кода. Этот вид регистрации очень оперативный — до двух дней, и она дешевле, чем регистрация при помощи нотариуса (длительность этой процедуры — до двух недель).

Г-н Романчук упомянул и о болезненном вопросе для всей Европы – открытии банковского счета. С лета банковская политика существенно изменилась. Есть ли офис, работники, находится ли руководство в Польше, есть ли контрагенты в Польше – эти и другие моменты проверяет банк при открытии счета даже для польской компании.

Приобретение права собственности на недвижимое имущество иностранцем в Польше проанализировал адвокат юридической группы EUCON (г.Варшава) Михал Спала. По его словам, количество недвижимости, право собственности на которую приобретают иностранцы, растет. Увеличивается и количество инвестиций в недвижимость со стороны украинцев. В последние годы количество инвесторов-украинцев превысило количество граждан Великобритании и Германии. Г-н Спала отметил, что если иностранец хочет приобрести недвижимость для жилья, то существует определенное ограничение (полгектара), для ведения хозяйственной деятельности таких ограничений нет, но нужно доказать цель ведения хоздеятельности.

Налоговую систему Польши презентовал Вальдемар Чьок, налоговый советник юридической группы EUCON (г.Варшава). В Польше для каждого налога существует отдельный закон. Обязанности и права налогоплательщиков регулируются законом о налогах. Ставка налогообложения для малого бизнеса (с доходом до 1,2 млн евро в год) составляет 15%, но с 2019 года налоговая ставка для малых налогоплательщиков, которые хотят начать свою деятельность, снижена до 9%. Уменьшение налога, считает Вальдемар Чьок, улучшит инвестиционный климат.

Советник по вопросам бухгалтерского и налогового учета варшавского офиса EUCON Артур Шевчик рассказал о налоговом и бухгалтерском учете в Польше и ошибках украинских инвесторов. Спикер подчеркнул, что предприниматели могут сами вести свой бухгалтерский и налоговый учет, но нужно помнить о большой ответственности. Для предпринимателей из Украины не предусмотрена упрощенная бухгалтерия – в документации необходимо учитывать все хозяйственные события, показывать свои финансовые результаты. Когда предприятие хочет получить кредит, в том числе на приобретение недвижимости, ему также необходимо показать финансовые результаты.

Юрист юридической группы EUCON (г.Варшава) Патриция Дередас акцентировала внимание на судебной системе Польши и рассмотрении споров. Систему судов Республики Польша составляют Верховный Суд, суды общей юрисдикции, административные и военные суды. Верховный Суд - надзорный орган в отношении общих и военных судов. В состав ВС Польши входят гражданская, уголовная палаты, палата труда и социального страхования, палата чрезвычайного контроля и общественных дел, дисциплинарная палата. Военные суды принимают решения относительно преступлений, совершенных военнослужащими.

По словам Патриции Дередас, структуру общих судов составляют районные, окружные и апелляционные суды. Административные суды осуществляют правосудие путем контроля за деятельностью государственного управления и путем разрешения споров относительно компетенции и юрисдикции между органами местного самоуправления, аппаратами самоуправлениями и между этими органами и органами государственной власти. Структуру апелляционных судов составляют воеводские административные суды и Высший административный суд.

В завершение мероприятия юрист юридической группы EUCON (г.Варшава) Инга Ливандовская рассказала о трудовом и миграционном праве Польши и самых больших ошибках украинцев. Итак, на основании чего можно легально пребывать в Польше? На основании безвизового режима, визы или «карты побыту». Виза открывается сроком до одного года. «Карта побыту» предоставляет основания для легального пребывания без визы для работы, учебы или ведения бизнеса сроком от одного года. Есть 12 оснований выдачи «карты побыту», этот перечень не исчерпывающий.