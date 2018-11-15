Сегодня 15 ноября 2018 года, 21:14

Насколько успешно осуществляется управление арестованными активами, рассказали на форуме ФОРМА

В фокусе второй части панели Управление отдельными видами арестованных активов представили четыре кейса переданных от АРМА к соответствующим управителям.

Модератором панели выступила советник председателя АРМА Елена Галигузова. Г-жа Галигузова отметила, что не так давно к новому управляющему КП "Центр организации дорожного движения" перешел всем известный конгрессно-выставочный комплекс "Парковый", широко известен как вертолетная площадка.

Директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний рассказал, что передача комплекса в управление является первым опытом с которым он готов поделиться со слушателями. По его словам весь объект составляет более чем 20 тысяч кв. км. Уровень социального значения данного объекта высок. "Нашей задачей как управителя является сохранить имущество и эффективно им управлять принося доходы в государственный бюджет. В ходе управления мы также несем большие затраты", - объяснил спикер. Дальнейшая задача коммунального предприятия состоит в том, чтобы каждый квадратный метр объекта имел своего пользователя, убежден г-н Черний. Спикер добавил, что на сегодняшний день вертолетная площадка готова к работе на 95%. Также директор предприятия обратил внимание на то что они как управители имеют перечень проблем по данному зданию: до конца не исследовали объект.

Презентацию следующего кейса, о котором слышала вся Украина провел Константин Сушко, руководящий партнер ЧП "Гарант Энерго М". Он рассказал, какие были трудности в принятии в управление двух теплоэлектростанций, которые находится в львовской области. Г-н Сушко, прежде всего сказал, что необходимы изменения в законодательстве, которые позволят новому управляющему, принимающему объекты подобной специфики, иметь возможность непосредственно управлять, не теряя времени на решение вопросов получения разрешительных документов.

"По ходатайству детективов НАБУ районным Соломенским судом г. Киева принято решение об аресте энергетических объектов "Новороздольской ТЭЦ" и Новояворовской ТЭЦ", затем договор по управлению имуществом двух ТЭЦ между АРМА и ЧП "Гарант Энерго М" были подписаны 24 сентября 2018 года, далее рассказал спикер.

"Первая проблема, с которой мы столкнулись, было отсутствие хозяйственных лицензий и согласованных тарифов на производство, поставку и раздел тепло и электроэнергии", - добавил г-н Сушко. Спикер также сказал, что уже заказано необходимое оборудование, которое позволит вырабатывать тепло и электроэнергию и выразил надежду, что с 1 декабря с.г. уже будет поставляться тепло и электроэнергия.

На вопрос от г-жи Галигузовой о том, как г-н Сушко оценивает сотрудничество с АРМА и получает ли была ли ЧП "Гарант Энерго М поддержку, спикер ответил, что все проблемы правового поля решаются с АРМА оперативно.

Следующий кейс был о передаче в управление арестованных автомобилей Aston Martin,

BMW Pin, BMW Х5 и BMW Х7 к ООО "Лакшери Транс".

Артур Подлужный, директор ООО "Лакшери Транс" сказал что первые два автомобиля были переданы около месяца назад. "Авто эксклюзивные и у нас как в любом бизнесе есть сезонность, но транспортные средства переданы в аренду партнерам и средства от их пользования уже поступают на счет, который мы открыли для работы с АРМА.

Уже первые средства поступают на счет", с уверенностью сказал спикер. По его словам, был ряд проблем связанный с доступом к этим автомобилям, ведь транспортные средства такого класса имеют заблокированные сигнализации, которые было трудно взломать. "С помощью АРМА, мы решили данный вопрос, установили новые сигнализации, сделали ключи к автомобилям и получаем поддержку в формировании документов на авто", - сказал спикер.

Завершающей частью панели стало выступление члена совета правления директоров Агентства по менеджменту активами Италийской Республики Бьянки Марии Скалет. Спикер рассказала особенностях передачи в управление арестованных активов в Италии.

"Сейчас мы имеем 17 тысяч объектов недвижимости, которые находятся у нас и около 13 тысяч мы передали в управление", - как пример привела г-жа Скалет, чтобы продемонстрировать масштабы активов иностранного агентства. "Нам переданы также такие объекты как торговый центр, стоимостью 70 млн. евро, дворец, конфискованный у мафии, который сейчас используется как отель и ресторан", рассказала спикер и добавила, что по большому счету, множество конфискованных активов принадлежали мафии, такие объекты в Италии передаются в пользование обществу для социальных нужд, а прямой продажи пытаются избегать.

В завершение форума со словами благодарности в помощи проведения мероприятия и его посещении выступили председатель АРМА Антон Янчук и Эка Ткешелашвили, глава антикоррупционной инициативы ЕС.