Сегодня 16 ноября 2018 года, 12:36

Как грядущий съезд судей будет решать свою главную кадровую задачу?

На съезде поднимут вопрос введения «юрисдикционных» квот для вакансий в составе ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) должен получить новое кадровое пополнение после того, как все неполитические субъекты его формирования проведут свои главные форумы. Судьи и прокуроры уже определились с соответствующими датами: 19–20 декабря с.г. состоится XVI внеочередной съезд судей, параллельно 20–21 декабря будет проведена всеукраинская конференция прокуроров. Теперь слово за адвокатами и учеными-юристами, которые должны запланировать проведение своих съездов на ближайшие зимние месяцы, но, скорее всего, уже в следующем году.

Наибольшим будет окно кадровых возможностей наивысшего органа судейского самоуправления. Грядущему съезду судей предстоит как «подтянуть хвосты», решив кадровую задачу предшественников — избрав двух членов ВСП, чьи места в составе ВСП сейчас пустуют, так и освоить новое направление — определить, кто выйдет на замену двум членам, полномочия которых завершатся в апреле 2019-го. Поскольку это кадровое уравнение с двумя «неизвестными» — абсолютно разными алгоритмами вступления в полномочия членов ВСП, решить его наивысшему органу судейского самоуправления будет непросто. Ввиду того что Законом такой сценарий развития событий четко не урегулирован, ключ для решения этой задачи придется искать делегатам предстоящего форума. Причем уже сейчас можно прогнозировать, что на съезде судей будет реанимирован вопрос относительно введения «юрисдикционных» квот для вакансий в составе ВСП. Такое решение относится к разряду так называемых непопулярных, по крайней мере официальная риторика служителей Фемиды такова: судебная система Украины едина, и никакого разделения на общие и специализированные (административные и хозяйственные) суды в ней давно нет. Хотя в неформальном общении судьи признают: если на съезде нужно заполнить больше чем одну вакансию, без введения некоего лимита не обойтись, в противном случае голоса за разных кандидатов «рассеются», и в результате никто из претендентов не получит необходимого уровня поддержки делегатов. Хотя, как показала практика проведения последних двух главных судейских форумов, даже введение «юрисдикционной» квоты не является гарантией того, что волеизъявление делегатов (окно возможностей в этом случае не безгранично — согласно положениям части 5 статьи 15 Закона возможны всего два тура голосования — первый и повторный) будет результативным.

По какому пути решения нынешней кадровой задачи пойдет XVI внеочередной съезд судей, прогнозировать сложно, но некоторые предположения мы все же сделали. Подробности читайте в материале «Зимний творец» в свежем выпуске «ЮП».