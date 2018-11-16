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Большая палата КСУ анализировала конституционность положений закона о внесении изменений в процессуальные кодексы

15 ноября 2018 года Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрела дело по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 3 октября 2017 года № 2147-VIII (далее и – Закон).

Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Во время пленарного заседания Большая палата Конституционного Суда Украины заслушала судью-докладчика по делу Александра Тупицкого по содержанию конституционного представления и оснований для открытия конституционного производства по делу.

Судья-докладчик отметил, что согласно пункту 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона подпункты 11-27, 45 пункта 7 § 1 настоящего раздела вводятся в действие через три месяца после вступления в силу Закона, не имеют обратного действия во времени и применяются к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в Единый реестр досудебных расследований после введения в действие этих изменений.

В конституционном представлении утверждается, что в ходе принятия Закона была нарушена процедура его принятия, в частности, соблюдены «процедуру предварительного рассмотрения проектов законов Украины», а также требований относительно личного голосования народных депутатов Украины, что противоречит статьям 6, 8, 19, 83, 84 , 89, 91 Конституции Украины.

Кроме того, в конституционном представлении отмечается, что пункт 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона противоречит статьям 21, 24, 58, 63 Конституции Украины, поскольку «нарушает право на обратное действие во времени уголовного закона», а запрет применения норм уголовного процессуального законодательства к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в Единый реестр досудебных расследований до введения в действие изменений, введенных Законом, нарушает право подозреваемого и обвиняемого на защиту и равенство в правах граждан.

Александр Тупицкий также сообщил, что по данному делу было отправлено запросы в органы государственной власти, учебных заведений, правозащитных организаций и получены соответствующие позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

Суд заслушал объяснения участников конституционного производства - представителя субъекта права на конституционное представление, народного депутата Украины Дмитрий Шпенов, постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Анатолия Селиванова, заместителя заведующего Отдела представительства интересов Президента Украины в судах - заведующего сектором представительства Президента Украины в Конституционном Суде Украины Ростислава Михеенко, а также их заключительные выступления. Кроме того, Суд заслушал объяснения привлеченного участника конституционного производства - представителя Министерства внутренних дел Украины, заместителя директора Департамента юридического обеспечения МВД Украины Юрия Лотоцкого.

Большая палата Конституционного Суда Украины завершила рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания и перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решение по делу.