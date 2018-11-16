Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 ноября 2018 года, 17:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Большая палата КСУ анализировала конституционность положений закона о внесении изменений в процессуальные кодексы

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

15 ноября 2018 года Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрела дело по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 3 октября 2017 года № 2147-VIII (далее и – Закон).

Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Во время пленарного заседания Большая палата Конституционного Суда Украины заслушала судью-докладчика по делу Александра Тупицкого по содержанию конституционного представления и оснований для открытия конституционного производства по делу.

Судья-докладчик отметил, что согласно пункту 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона подпункты 11-27, 45 пункта 7 § 1 настоящего раздела вводятся в действие через три месяца после вступления в силу Закона, не имеют обратного действия во времени и применяются к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в Единый реестр досудебных расследований после введения в действие этих изменений.

В конституционном представлении утверждается, что в ходе принятия Закона была нарушена процедура его принятия, в частности, соблюдены «процедуру предварительного рассмотрения проектов законов Украины», а также требований относительно личного голосования народных депутатов Украины, что противоречит статьям 6, 8, 19, 83, 84 , 89, 91 Конституции Украины.

Кроме того, в конституционном представлении отмечается, что пункт 4 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона противоречит статьям 21, 24, 58, 63 Конституции Украины, поскольку «нарушает право на обратное действие во времени уголовного закона», а запрет применения норм уголовного процессуального законодательства к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в Единый реестр досудебных расследований до введения в действие изменений, введенных Законом, нарушает право подозреваемого и обвиняемого на защиту и равенство в правах граждан.

Александр Тупицкий также сообщил, что по данному делу было отправлено запросы в органы государственной власти, учебных заведений, правозащитных организаций и получены соответствующие позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

Суд заслушал объяснения участников конституционного производства - представителя субъекта права на конституционное представление, народного депутата Украины Дмитрий Шпенов, постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Анатолия Селиванова, заместителя заведующего Отдела представительства интересов Президента Украины в судах - заведующего сектором представительства Президента Украины в Конституционном Суде Украины Ростислава Михеенко, а также их заключительные выступления. Кроме того, Суд заслушал объяснения привлеченного участника конституционного производства - представителя Министерства внутренних дел Украины, заместителя директора Департамента юридического обеспечения МВД Украины Юрия Лотоцкого.

Большая палата Конституционного Суда Украины завершила рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания и перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решение по делу.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом