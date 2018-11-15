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ФОРМА: Глобальная цель изъятия активов – преступники должны быть лишены доходов, уверены международные эксперты

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Только частный сектор сможет обеспечить продажу активов по наивысшей цене, говорилось в ходе Форума Только частный сектор сможет обеспечить продажу активов по наивысшей цене, говорилось в ходе Форума

Каждое государство на свое усмотрение устанавливает механизмы и способы управления разными видами арестованного или конфискованного имущества, отмечают участники ФОРМА. В рамках панели «Управление отдельными видами арестованных активов» своим национальным опытом поделились представители международных организаций, а также национальных, аналогичных нашему агентству, офисов.

Гермиона Корнье, консультант Инициативы по возвращению украденных активов отметила первые успехи Украины в управлении арестованными активами. Так, в Украине предусмотрена возможность продавать такие активы, размещать их на депозитарных счетах, и таким образом получать прибыль от их реализации, тогда как в Африке и во многих других странах такой возможности нет, подчеркнула эксперт. Кроме того, АРМА имеет возможность постоянно проводить мониторинг активов. В то же время, для обеспечения прозрачности деятельности АРМА необходимо создавать ресурсы, предоставляющее общественности более широкий доступ к информации о результатах работы агентства, советует иностранный специалист.

О бельгийском опыте управления арестованными активами участникам форума рассказал Жан Мишель Верель, директор Центрального офиса ареста и конфискации Королевства Бельгии. Так, Жан Мишель Верель сообщил, что их офис подчиняется генеральной прокуратуре и подотчетный министерству юстиции. Такую модель эксперт считает наиболее эффективной для их страны. Относительно такого специфического актива как криптовалюта, эксперт считает, что для управления криптоактивов целесообразно привлекать частный сектор. Во-первых, только частный сектор сможет обеспечить продажу активов по наивысшей цене, во-вторых, привлечение профессионалов в криптосфере сможет обеспечить безопасность от хакерских атак.

Британским опытом частного сектора в управлении арестованными активами поделился Айдан Ларкин, руководитель департамента возвращения активов группы аукционов Wilsons. Глобальная цель изъятия активов – преступники должны быть лишены доходов, полученных незаконным путем, начал свое выступление эксперт. Компания Айдана Ларкина исполняет функцию менеджмента активов, так как государственного органа в этой сфере в Великобритании нет. «Наша формула такова: частный сектор помогает государству вернуть средства в бюджет, без каких либо расходов для государства, так как мы сами себя финансируем. Наша основная задача – поддерживание сохранности имущества, таким образом, мы обеспечиваем сбережение ценности актива. Для выгодной реализации арестованных активов мы рекламируем такое имущество по всему миру, так как можем обеспечить их перевозку в любую страну», – рассказывает эксперт.

Об опыте функционирования подобного частного предприятия в Украине рассказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Перед ГП «Сетам» стоит две основных задачи – сбережения арестованных активов до момента торгов, и максимально честное проведение аукциона. В этом ключе Виктор Вишнев отметил, что их предприятие активно работает над тем, что бы убедить украинцев участвовать в аукционах по реализации арестованных активов. Как и иностранные коллеги ГП «СЕТАМ» обеспечивает сбережение, оценку, транспортирование активов. При этом Виктор Вишнев отметил, что в Украине нет необходимости работать над маркетингом, так как функцию «рекламы» в большой степени исполняют украинские СМИ, распространяя информацию о реализации актива. В то же время, такая популярность часто и отпугивает потенциальных покупателей.

Виктор Вишнев обратил внимание и на достижения ГП «СЕТАМ». Так, государственное предприятие стало первым в мире онлайн-аукционом с использованием технологии Blockchain.

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