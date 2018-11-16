Сегодня 16 ноября 2018 года, 17:44

Правительство обяжет предпринимателей перейти на безнал до 2020 года

Министерство экономического развития решило вдохнуть новую жизнь в старое правительственное постановление, обязывавшее установить во всех торговых точках терминалы для приема банковских карт до конца 2011 года. 15 ноября с.г. чиновники опубликовали на своем сайте проект нового постановления, который служит все той же цели – стимулировать развитие сashless-экономики, – но пропагандирует совершенно иные подходы и устанавливает новые граничные даты перехода на «безнал».

Об этом пишет UBR.

В прежней версии документа правительство обязывало предпринимателей, ведущих свою деятельность в городах с населением свыше 25 тыс. человек, установить в торговых точках POS-терминалы до конца 2011 года. Причем в количестве не менее половины от установленных в магазине кассовых аппаратов.

В новой версии подобной градации нет. А до середины 2020 года все без исключения торговцы и поставщики услуг в Украине (в том числе онлайн магазины) должны обеспечить прием денег с банковских карт украинцев. Работу разделят на 2 этапа.

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До 1 июля 2019 года освоить новые технологии должны будут:

- Торговцы техникой, подакцизными товарами, ювелирными изделиями;

- Аптеки;

- Предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ;

- Клиники, больницы и прочие медучреждения;

- Турагентства, отели и хостелы;

- Кафе и рестораны, включая передвижные точки общепита.

До 1 января 2020 года к ним присоединятся:

- Автосалоны, СТО, торговцы запчастями;

- Перевозчики;

- Фитнес-центры;

- Организаторы концертов, театралы и т.д.;

- Страховщики.

А с июля 2020 года принимать карты должны будут все предприниматели, торгующие товарами и услугами, стоимость которых превышает 850 грн.