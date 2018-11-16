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Полиция расследует дело о попытке поджога Андреевской церкви

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В столице полицейские устанавливают злоумышленников, которые бросили бутылки с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви. По спецлинии «102» в столичную полицию обратился охранник церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки.

Как сообщается на официальном сайте Нацполиции, на место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», — сообщил позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Во время осмотра сотрудники столичной полиции обнаружили у церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

«Следователи открыли уголовные производства по статье 15, части 2 статьи 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины», — добавил начальник ГУНП в г.Киеве Андрей Крищенко.

За совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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