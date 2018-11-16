Введение накопительной пенсионной системы снова могут отложить

Министерство социальной политики Украины предложило отложить введение второго накопительного уровня пенсионной системы на один год — до 1 января 2020 года.
Об этом говорится в проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который имеется в распоряжении «Экономической правды».
На заседании правительства 14 ноября с.г. министр социальной политики Андрей Рева предложил внести соответствующие изменения.
Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил доработать проект в течение трех дней.
Напомним: во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.
Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017—2018 годы.
По мнению г-на Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.
Детальнее о введении с 2019 года накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на «ЭП».
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