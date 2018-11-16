Сегодня 16 ноября 2018 года, 16:01

ГФС опасается пересылки опасных предметов посредством почтовых и экспресс-отправлений

С начала 2018 года таможнями Государственной фискальной службы Украины составлено более 200 протоколов о нарушении таможенных правил, выявленных при ввозе (пересылке) товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях. Об этом сообщается на сайте ГФС.

Сегодня существуют высокие риски ввоза (пересылки) через почтовые экспресс-отправления на таможенную территорию Украины товаров с уклонением от налогообложения (с «символическим» стоимостным показателем посылки — до 150 евро), опасных (токсичные вещества) и запрещенных к ввозу товаров (наркотические средства и оружие).

Риск ввоза измельченных коммерческих партий состоит в распределении коммерческого груза на большое количество физических лиц, учет которых не осуществляется, а зачастую всю коммерческую партию товаров получает один логистический агент, который якобы и доставляет отправленные из-за рубежа товары конечным получателям.

Наибольшее количество почтовых и экспресс-отправлений поступает из Китая, стран Евросоюза, США и Турции. Основные товары в таких отправлениях — товары повседневного спроса (одежда, обувь, косметические изделия).

ГФС участвовала в разработке законопроекта №9260 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов», который был внесен 5 ноября с.г. Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины и 8 ноября 2018 года принят в первом чтении.

В соответствии с положениями этого законопроекта не облагаемая налогом стоимость одного почтового отправления для физического лица — получателя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика уменьшается с 150 евро до 100 евро. На переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 для физического лица — получателя облагаемая налогом стоимость одного почтового отправления составит 150 евро.

Для юридического лица — получателя или физического лица — предпринимателя не будут облагаться налогом товары, суммарная таможенная стоимость которых в одном почтовом международном отправлении или в одном грузе экспресс-перевозчика составляет 150 евро.