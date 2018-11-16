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Сегодня 16 ноября 2018 года, 16:01

Семьям нужно выбирать: пользоваться в отопительный период субсидией или льготой

Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины. Инфографика по теме размещена по ссылке.

«Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии, — говорится в сообщении. — И наоборот: если отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии».

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, указывающее, к какой категории льготников относится то или иное лицо.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.

Кто имеет право на коммунальную скидку от государства? Основными категориями льготников являются:

- участники войны (скидка 50%);

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50%);

- лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100%);

- участники боевых действий (75%);

- лица с инвалидностью вследствие войны (100%);

- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50%);

- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);

- дети войны (25%).