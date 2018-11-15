Сегодня 15 ноября 2018 года, 19:31

Каким должен быть эффективный наблюдательный совет компании, рассказал Алексей Колчанов

Очередной день в Школе корпоративного права/M&A образовательной платформы Lеgal High School начался лекцией Алексея Колчанова — соучредителя и партнера StudyDive.com, экс-корпоративного секретаря ООО «Метинвест Холдинг». Он рассказал слушателям LHS о лучших практиках корпоративного управления, в частности, о том, каким должен быть эффективный наблюдательный совет международной компании, как осуществляется его формирование и работа его комитетов с участием независимых директоров.

Лектор подчеркнул, что наблюдательный совет — это существенный элемент корпоративного управления. Факторами, которые являются критически важными для успешной работы наблюдательного совета, Алексей Колчанов считает:

— сбалансированное формирование наблюдательного совета, что подразумевает главным образом привлечение к работе в совете экспертов с различными компетенциями, опытом, образованием;

— действительную вовлеченность членов наблюдательного совета в работу совета и компании. Наблюдательный совет не должен становиться декорацией в компании — он должен быть полноценным работающим органом корпоративного управления;

— возможность конструктивной дискуссии всех участников наблюдательного совета, менеджмента и акционеров. Ключевую роль при этом играет полноценный доступ к информации компании и достаточное время для подготовки к заседаниям;

— осуществление эффективного контроля наблюдательным советом. Наблюдательный совет благодаря своей уникальной позиции, а также компетенциям и экспертизе его членов находится в уникальной позиции, которая позволяет видеть белые пятна в работе компании, своевременно предоставлять дельные советы, тем самым проводить полноценный юридический комплаенс);

— проведение тесной работы с менеджментом компании, поскольку презентация и документы не всегда расскажут о человеке, который ее сделал; а тесный контакт с менеджментом играет немаловажную роль для эффективной работы совета;

— постоянное совершенствование работы наблюдательного совета посредством проведения оценки работы, саморегуляции и обучения.

Алексей Колчанов также рассказал о важности функции корпоративного секретаря и инновационных IT-решениях, которые могут упростить работу и повысить эффективность деятельности наблюдательных советов.