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О роли корпоративного секретаря на предприятии рассказал слушателям LHS Александр Окунев

Завершил модуль корпоративного управления в Lеgal High School председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, который рассказал слушателям образовательной платформы о роли корпоративного секретаря на предприятии.

По его словам, правовые основы деятельности корпоративного секретаря акционерного общества определены Законом Украины «Об акционерных обществах», в частности, частью 4 статьи 56: наблюдательный совет по предложению председателя наблюдательного совета в установленном порядке имеет право избрать корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за взаимодействие акционерного общества с акционерами и/или инвесторами; частью 2 статьи 78: в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного требования акционера корпоративный секретарь, а в случае его отсутствия — исполнительный орган акционерного общества, обязан предоставить этому акционеру заверенные копии соответствующих документов; а также частью 2 статьи 73: корпоративный секретарь не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором) акционерного общества.

Кроме того, должность корпоративного секретаря прописана в Принципах корпоративного управления, утвержденных решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 22 июля 2014 года №955, где в пункте 3.1.16. указано, что в целях эффективного организационного и информационного обеспечения деятельности органов акционерного общества, надлежащего информирования акционеров и заинтересованных лиц акционерному обществу целесообразно ввести должность корпоративного секретаря.

Наличие корпоративного секретаря в акционерном обществе становится обязательным, ведь в части 1 статьи 24 Закона Украины «Об акционерных обществах» говорится о том, что публичное акционерное общество обязано пройти процедуру допуска акций к торгам на фондовой бирже и получить допуск к участию в торгах хотя бы на одной фондовой бирже в Украине. А для этого установлены требования о внесении ценных бумаг в биржевой реестр, в частности — введение эмитентом акций должности корпоративного секретаря.

В числе факторов, влияющих на повышение статуса корпоративного секретаря в компаниях Украины, — полное переосмысление роли наблюдательного совета как органа управления компанией; четкое соблюдение требований законодательства стран, где ведет бизнес компания; выход украинских компаний на отечественные и международные фондовые рынки (заимствования; частные размещения акций; IPO); изменение форм работы с акционерами, рост их активности.

«Роль корпоративного секретаря заключается в обеспечении соблюдения компанией корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и «лучшей практикой» корпоративного управления. Корпоративный секретарь занимается налаживанием эффективного взаимодействия между акционерами и компанией, наблюдательным советом и менеджментом, в его функции входит организационное и юридическое обеспечение деятельности наблюдательного совета, его комитетов, общего собрания акционеров и исполнительного органа компании, а также внедрение процедур, обеспечивающих управляемость компаний, входящих в состав группы», — подчеркнул Александр Окунев.

Спикер детально проанализировал структуру аппарата корпоративного секретаря и привел примеры распределения полномочий в этом аппарате. Говоря об урегулировании статуса корпоративного секретаря в локальных нормативных актах акционерного общества, лектор напомнил, что в соответствии с Положением о корпоративном секретаре акционерного общества корпоративный секретарь — это должностное лицо акционерного общества, которое осуществляет правовое, организационно-техническое обеспечение и координацию работы органов управления, обмен информацией между ними и акционерами, выполняет другие задачи. А корпоративный секретариат — структурное подразделение акционерного общества, состоящее из помощников корпоративного секретаря и других специалистов, задачей которых является обеспечение исполнения корпоративным секретарем всех возложенных на него обязанностей. Примерное положение о корпоративном секретаре акционерного общества, в уставном капитале которого корпоративные права государства превышают 50%, утверждено приказом ФГИУ от 19 марта 2015 года №356.