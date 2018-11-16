Приказом Государственной регуляторной службы Украины от 15 ноября 2018 года №152 утвержден План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) в 2019 году.
Об этом сообщается на сайте ГРС.
Напоминаем, что согласно статье 5 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» основанием для проведения комплексного планового мероприятия государственного надзора (контроля) в отношении субъекта хозяйствования является внесение одного и того же субъекта хозяйствования в планы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) различных органов государственного надзора (контроля).
«Такое комплексное плановое мероприятие проводится один раз в год, а все контролирующие органы, которые запланировали проверку данного предприятия, могут его проверить исключительно в сроки, установленные Планом осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) в 2019 году», — подчеркивается в сообщении.
Узнать, кого планируют проверить в 2019 году, можно по ссылке.
Как известно, ГРС совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO) запустила пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора (контроля). В пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора (контроля) и сбора информации для запуска интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) включены результаты более 65 000 проверок.
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