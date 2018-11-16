В «Нафтогазе» рассказали, почему отложили выпуск еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов США

НАК «Нафтогаз» отложил выпуск еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов США из-за нестабильности рыночных условий и высокой стоимости финансирования.
«Мы считаем нецелесообразным для «Нафтогаза» осуществлять заимствования при нынешних ценовых условиях. Мы признательны инвесторам за их высокий интерес к нашей компании и с нетерпением ждем возможности в будущем вернуться на рынок», — заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Нафтогаз» будет продолжать следить за рынками и рассмотрит вопрос о возобновлении работы с инвесторами, как только условия станут более благоприятными.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Нафтогаз» отказался от выпуска еврооблигаций.
Напомним: 24 октября с.г. Кабмин одобрил выпуск пятилетних еврооблигаций «Нафтогаза». Citi и Deutsche Bank назначены соорганизаторами выпуска.
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