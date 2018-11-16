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Из-за жестокого обращения с овцами примут дисциплинарные меры в отношении чиновников

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В связи с возникновением общественного резонанса из-за задержки овец, которые ранее отправлялись на экспорт в Турецкую Республику, и с целью проверки соблюдения требований Законов «О ветеринарной медицине» и «О жестоком обращении с животными» Госпродпотребслужба провела внутреннюю проверку.

Об этом сообщается на сайте Службы.

По результатам проверки и анализа полученной информации был выявлен ряд нарушений действующего законодательства при организации и осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля при экспорте животных из Украины в Турцию.

Как отмечается, для недопущения в будущем подобных ситуаций Служба приняла соответствующие решения и дала ряд поручений территориальным органам и учреждениям, входящим в сферу ее управления.

В частности, по результатам проверки даны поручения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, начальника пограничного инспекционного поста №9 Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе на транспорте.

На начальников Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте возложена обязанность предоставить личные письменные объяснения относительно этой ситуации. По результатам рассмотрения предоставленных материалов будут приниматься дальнейшие кадровые решения в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и трудовым законодательством.

Также Служба обязала руководство Одесской региональной службы госветсанконтроля на границе и транспорте инициировать перед администрацией морских портов вопросы обустройства условий для содержания и проведения манипуляций с животными во время импортно-экспортных операций.

Директор ГП «Агентство по идентификации и регистрации животных» обязан проверить соответствие и своевременность осуществления мероприятий по идентификации, регистрации и перемещении возвращенных животных.

Государственному научно-исследовательскому институту по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и руководителям государственных региональных лабораторий Госпродпотребслужбы даны поручения усилить контроль за проведением всех исследований, предусмотренных международными ветеринарными сертификатами на экспорт живых животных.

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