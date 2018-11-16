Сегодня 16 ноября 2018 года, 12:36

«Укрэнерго» переподчинят новому министерству

Кабинет Министров Украины готовится переподчинить государственного оператора энергосистемы НЭК «Укрэнерго» Министерству финансов Украины.

Такое решение было принято в среду, 14 ноября, во время закрытого заседания правительства, сообщает FinClub.

Как сообщили «РБК-Украина» несколько высокопоставленных источников в правительстве, предложение о передаче госкомпании от Министерства энергетики и угольной промышленности ведомству Оксаны Маркаровой было внесено «с голоса», но пока не оформлено в виде распоряжения и, соответственно, не подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Кроме того, источники в Кабмине уточнили, что такое решение обсуждается чиновниками давно и «связано с решением Евросоюза о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи» в размере 500 млн евро.