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«Укрэнерго» переподчинят новому министерству

16 ноября 2018 года Источник:Finclub

Кабинет Министров Украины готовится переподчинить государственного оператора энергосистемы НЭК «Укрэнерго» Министерству финансов Украины.

Такое решение было принято в среду, 14 ноября, во время закрытого заседания правительства, сообщает FinClub.

Как сообщили «РБК-Украина» несколько высокопоставленных источников в правительстве, предложение о передаче госкомпании от Министерства энергетики и угольной промышленности ведомству Оксаны Маркаровой было внесено «с голоса», но пока не оформлено в виде распоряжения и, соответственно, не подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Кроме того, источники в Кабмине уточнили, что такое решение обсуждается чиновниками давно и «связано с решением Евросоюза о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи» в размере 500 млн евро.

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