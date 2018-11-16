«Укрэнерго» переподчинят новому министерству

Кабинет Министров Украины готовится переподчинить государственного оператора энергосистемы НЭК «Укрэнерго» Министерству финансов Украины.
Такое решение было принято в среду, 14 ноября, во время закрытого заседания правительства, сообщает FinClub.
Как сообщили «РБК-Украина» несколько высокопоставленных источников в правительстве, предложение о передаче госкомпании от Министерства энергетики и угольной промышленности ведомству Оксаны Маркаровой было внесено «с голоса», но пока не оформлено в виде распоряжения и, соответственно, не подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Кроме того, источники в Кабмине уточнили, что такое решение обсуждается чиновниками давно и «связано с решением Евросоюза о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи» в размере 500 млн евро.
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