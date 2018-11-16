Сегодня 16 ноября 2018 года, 12:36

McDonald’s оштрафовали за нарушение правил Таможенного союза

Арбитражный суд города Москвы оставил в силе штраф в 400 000 руб. для McDonald’s за продажу в «МакАвто» продукции без маркировки, в том числе без указания времени изготовления и срока годности.

Об этом сообщает Pravo.ru.

На территории Таможенного союза (в него, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) вся выпускаемая пищевая продукция должна быть особым образом задекларирована. Исключение составляет только еда, реализуемая при оказании услуг в ресторанах, кафе и других местах общественного питания.

Несмотря на то что компания McDonald's реализует продукцию общественного питания в кафе, она все равно должна ее декларировать, потому что продает ее через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» — фактически на вынос. Поэтому продукция должна сопровождаться маркировкой на каждой обертке с датой изготовления, сроком годности и условиями хранения.

Компания McDonald’s нарушила этот технический регламент и получила штраф в 400 000 руб. Штраф был оспорен в суде, но безуспешно — суд признал, что нарушение регламента создает угрозу возникновения причинения вреда жизни и здоровью граждан (дело №А40-159573/2018).