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Верховный Суд: если балкон застеклен, то демонтировать остекление придется, а штраф платить — нет

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Организации, оказывающие услуги по содержанию домов и придомовых территорий, не уполномочены привлекать к ответственности по делам о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 29 октября 2018 года, передает ресурс «Судова правда» в Facebook.

В 2015 году между владельцем квартиры и обществом был заключен договор о предоставлении услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Также владелец квартиры подписал правила проживания и добрососедства в жилищно-офисном комплексе. Несмотря на подписанные бумаги, гражданин самовольно застеклил балкон, что привело к изменению внешнего вида жилого комплекса. Поскольку претензию общества владелец проигнорировал, ООО обратилось в суд с требованием взыскать с него штраф, а также обязать его провести демонтаж за свой счет и привести балкон в первоначальный вид.

Исходя из того, что ответчик нарушил требования жилищного и градостроительного законодательства, противопожарной безопасности, а также интересы других участников отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг, первая инстанция иск удовлетворила. Апелляционный суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. При этом сослался на то, что закон четко определяет государственные органы и их должностных лиц, уполномоченных на привлечение виновных лиц к ответственности.

ВС согласился с доводами апелляционного суда и оставил жалобу без удовлетворения (постановление №760/3111/16-ц). Решение доступно по ссылке.

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