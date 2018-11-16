Сегодня 16 ноября 2018 года, 10:54

СМИ: задержанный «снайпер Майдана» служил в Нацгвардии

Силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской. Об этом «РБК-Украина» сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Известно, что речь идет о снайпере подразделения Внутренних войск, который после Майдана продолжил службу в реформированной Национальной гвардии. На момент задержания и ареста был уволен в запас. Источник уточнил, что «снайпер Майдана» был задержан 30 октября с.г.

«Ему сообщили о подозрении в убийстве одного человека в группе с «беркутовцами» 20 февраля 2014 года. Подозреваемый был арестован 3 ноября 2018 года», — добавил собеседник.

Подозрение предъявлено по статье 115 части 2 и статье 365 части 3 Уголовного кодекса. Другой собеседник в правоохранительных структурах сказал «РБК-Украина», что речь идет об убийстве театрального режиссера Александра Храпаченко.

«Храпаченко был убит 20 февраля с.г. из оружия подозреваемого», — уточнил он.

Напомним: ранее организация адвокатов Небесной сотни заявила, что расследование убийств на Майдане под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.

В июле 2018 года стало известно, что в деле о расстрелах на Майдане на верхних этажах гостиницы «Украина» нашли пули.