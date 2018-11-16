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Реформа государственного управления в действии: слово за новыми директорами в министерствах

16 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В прошлом году реформа государственного управления вышла на новый уровень: в десяти пилотных министерствах, включая Министерство юстиции Украины, был запущен процесс создания специальных подразделений — директоратов, призванных держать руку на пульсе происходящих в профильных сферах изменений. В конце лета с.г. в Минюсте был создан Директорат правовой политики в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов (Директорат). О планах работы, ключевых задачах и функциях нового структурного подразделения Минюста «Юридическая практика» узнала у его руководителя — генерального директора Директората Ильи Черногоренко.

«Созданные в структурах десяти министерств новые директораты — это результат проведенной при финансовой поддержке Европейского Союза реформы государственного управления. Основная цель таких новаций — оптимизировать работу по формированию государственной политики в различных сферах и улучшить качество принимаемых правительственных решений. Особенность создания новых структурных подразделений в том, что их команды формируются практически с нуля. На конкурсной основе проводится тщательный отбор кандидатур специалистов, и те, кто его прошел, получат не только интересную работу, открывающую возможность для профессионального роста и реализации новаторских идей, но и достойное вознаграждение — конкурентную на рынке труда заработную плату», — отмечает наш собеседник.

В начале октября с.г. стартовал процесс формирования команды Директората. «Процесс кадрового формирования имеет принципиальное значение, поскольку является некоей отправной точкой для перехода функционала от существующих департаментов министерств к новым структурным подразделениям», — поясняет Илья Черногоренко. Подробности читайте в свежем выпуске «ЮП» в материале «Аналитический вклад ума».

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