Зампредседателями КГГА стали юрист и руководитель коммуникационного департамента

Киевский городский совет назначил Марину Хонду и Владимира Слончака на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Марина Хонда возглавляет департамент общественных коммуникаций. Работала в секретариате Киевского городского совета. В августе 2010 года назначена на должность начальника Главного управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью.
Владимир Слончак возглавляет управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. Работает в секретариате Киевского городского совета. Осуществляет представительство территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета в наблюдательном совете частного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой», занимая должность председателя наблюдательного совета.
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