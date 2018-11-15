Сегодня 15 ноября 2018 года, 17:49

ФОРМА: «Управитель – помощник государства в управлении арестованными активами» подчеркнул Виталий Ризнык, начальник управления по вопросам управления активами АРМА

В рамках панели «Чем и как АРМА может управлять» Форума с менеджмента арестованными активами (ФОРМА) выступили Виталий Ризнык, начальник управления по вопросам управления активами АРМА и Павел Михайлиди, член Общественного совета АРМА.

Чем и как АРМА может управлять – вопрос, который больше всего интересует бизнесменов, начал свое выступление Виталий Ризнык. Закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (Закон) определяет, что объектом управления являются активы: средства, имущество, имущественные и другие права, на которые может быть наложен или наложен арест в уголовном производстве или которые конфискованы по решению суда в уголовном производстве.

Обращаясь к потенциальным менеджерам по управлению активами, Виталий Ризнык подчеркнул, что АРМА не передаются в управление пассивы, так как только активы являются объектом управления. Так, такими активами могут быть денежные средства и банковские металлы; недвижимость; транспортные средства; целостные имущественные комплексы; корпоративные права и ценные бумаги; производственные предприятия. Виталий Ризнык подчеркнул, что перечень активов, которыми может управлять АРМА не является исчерпывающим.

Традиционно наиболее популярным активом является недвижимость. Данный актив наиболее ликвидный в плане управления и генерации доходов, поэтому АРМА в первую очередь ориентируется на того управителя, который имеет свою клиентскую базу потенциальных арендаторов, отметил Виталий Ризнык.

Управление активами временное мероприятие, и не лишает права собственности. В любое время арест может быть отменен и соответственно будет прекращено право управления, в таком случае АРМА обязана вернуть актив собственнику.

Другим специфическим активом является целостный имущественный комплекс. В управление АРМА передается полный комплекс активов, которыми владеет то или иное предприятие. Такой формат управления является наиболее эффективным, потому что в данном случае наличие доступа к договорной и материальной базе предприятия обеспечивает возможность получение дохода, считает Виталий Ризнык.

Относительно движимого имущества, традиционно в управления передаются такие объекты как транспортные средства. Это активы двойного предназначения, отметил Виталий Резник. С одной стороны автомобиль может быть объектом гражданского договора, с другой удержание транспортного средство нуждается в затратах, что приводит к трудностям при его реализации.

Что касается не совсем традиционных активов, таких как доля в статутном капитале, акции и другие ценные бумаги, то как показывает практика, они являются наиболее привлекательными для бизнеса. Речь идет о случаях стопроцентного или преимущественного контроля, в то же время все зависит от финансового состояния предприятия. Задача АРМА провести аудит предприятия, и определить могут ли активы использоваться в дальнейшем для получения прибыли. В противном случае целесообразней их реализовать, такой вариант развития событий может и не понравится собственнику активов, но только так можно устранить риск банкротства предприятия, рассказывает Виталий Ризнык.

Еще одна особенность активов, которые находятся в управлении АРМА - их правовой статус. В основном все активы являются вещными доказательствами. Но это ни каким образом не должно пугать бизнесменов. Поскольку уголовно – процессуальный закон предусматривает, что принимая решение о передаче имущества в управление АРМА лицо, которое инициирует такую передачу должно учитывать степень вреда для уголовного производства. Бизнесмен-управитель, который настроен на получение прибыли должен понимать, что, несмотря на «статус» вещного доказательства, актив остается обычным объектом экономического оборота. «Управитель – помощник государства в управлении арестованными активами», – подчеркнул Виталий Ризнык.

Виталий Ризнык также рассказал о трех способах управления активами.

Наиболее простой для денежных средств, а также для драгоценных металлов – размещение средств на депозитных счетах в государственных банках.

Другой путь управления – реализация активов. Он применяется по требованию суда.

Наиболее интересным способом управления для бизнеса – управление на основании договора. Субъект хозяйствования может заключить договор с АРМА только после прохождения конкурсного отбора, подчеркнул Виталий Ризнык.

О сотрудничестве АРМА с Общественным советом участникам форума рассказал Павел Михайлиди, член Общественного совета АРМА. Павел Михайлиди подчеркнул, что Общественный совет стремится к развитию своего института, для этого эксперты совета намерены работать над созданием коммуникационной площадки между АРМА и общественностью. На вопрос как АРМА должна управлять активами, Павел Михайлиди ответил: «В первую очередь открыто и профессионально, для чего АРМА должна привлекать как можно больше субъектов хозяйствования».