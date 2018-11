Сегодня 15 ноября 2018 года, 19:31

Стартовала первая в мире международная сертификатная программа по верховенству права

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Университет Южной Каролины (США) при содействии Программы USAID «Новое правосудие» начали первую в мире международную сертификатную программу по верховенству права (правовластию), рассчитанную на судей, прокуроров, адвокатов и других юристов, а также магистрантов/аспирантов юридических школ. Цель программы — совершенствование навыков применения верховенства права в юридической практике юристов.

30 участников программы отобраны на конкурсной основе из 320 желающих на основании оценки поданной кандидатами аппликационной формы с учетом регионального представительства, профессионального опыта и обеспечения гендерного баланса.

Обращаясь к участникам программы, руководитель Программы USAID «Новое правосудие» Дэвид Вон отметил: «Программа USAID «Новое правосудие» приложила много усилий для лучшего понимания юристами правовластия и его элементов, но сегодня все еще существует насущная необходимость обсудить его толкование и применение на практике. Именно поэтому у нас появилась идея ввести эту сертификатную программу, и вместе мы сделали ее соответствующей современным потребностям украинских юристов. Большой интерес, который вызвала программа, подтверждает ее актуальность. Мы получили 320 заявок на участие, в том числе от некоторых иностранных юристов. И мне очень приятно поздравить вас, 30 победителей, которые имеют понимание принципа правовластия, а также будут учиться применять его на практике».

Руководитель рабочей группы по внедрению сертификатной программы, проректор по учебной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Барабаш подчеркнул, что программа является уникальным проектом, вызовом и неоценимым опытом для университета как юридической школы.

«Во-первых, для нас необычной является форма работы — каждое занятие будет проводиться специалистом университета, тьютором Университета Южной Каролины и представителем Программы USAID «Новое правосудия». Во-вторых, здесь не будет привычной аудиторной работы, когда есть преподаватель и есть слушатели: мы собрались, чтобы обменяться мнениями и опытом. Нам есть чему поучиться у вас. Результатом этой дискуссии должна стать формулировка определенных практических концептов для того, чтобы вы в качестве послов несли их в свою профессиональную среду», — сказал он.

Начал учебную программу судья Конституционного Суда Украины, профессор, д.ю.н. Сергей Головатый с лекцией «Верховенство права: истоки, эволюция и трудности в понимании». Он подчеркнул, что судья, адвокат или прокурор должен найти свой путь, чтобы понимать, как на решение конкретной юридической проблемы дает ответ философия правовластия, найти юридические инструменты, чтобы построить то, чему служат понятия human rights, the rule of law, genuine democracy, constitution as fundamental law.

«И это путь нелегкий, потому что эти понятия — достижения западной цивилизации, и мы только начали движение к этому, — отметил господин Головатый. — И у нас нет другого выхода, как учиться самим, искать источники, которые дают ответ на вопрос, что вложено в философское понятие «верховенство права». Тогда верховенство права в Украине станет и достижимым, и реальным, и практическим».

Первая неделя учебных сессий в рамках сертификатной программы продлится с 12 по 16 ноября. Преподаватели Университета Южной Каролины и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого будут совместно преподавать десять образовательных модулей программы: «Современные подходы к верховенству права», «Ключевые элементы и фундаментальные принципы верховенства права в сравнительной перспективе», «Права человека и их защита», «Верховенство права на практике: профессионализм и этические обязательства», «Правовое обоснование: обзор новых разработок и новых вызовов», «Применение навыков правового обоснования в сегодняшних условиях», «Юридическое консультирование и интервьюирование», «Разрешение споров как элемент верховенства права (правовластие)», «Элементы состязательности как составляющей верховенства права в Украине и обсуждение итогового проекта».

Занятия на второй неделе учебных сессий (с 10 по 14 декабря 2018 года) будут посвящены вопросам практического применения верховенства права (правовластия) в различных сферах права, включая работу со смоделированными ситуациями и анализом решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по конкретным делам. При условии успешного прохождения обучения участники в апреле 2019 года получат совместный сертификат украинского и американского университетов.