Сегодня 15 ноября 2018 года, 17:49

Как стать управляющим арестованного имущества и почему это интересно для бизнеса, рассказали спикеры ФОРМА

Потенциальный управляющий должен предоставить программу управления активом, отмечают эксперты

В ходе очередной панели начальник управления по вопросам управления активами АРМА Виталий Ризнык и председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский рассказали об основных моментах, на которые нужно обращать внимание потенциальным управляющим арестованного имущества, и о том, как работа общественного совета помогает осуществлять АРМА свою деятельность.

По словам г-на Ризныка, управляющими активов могут стать ФЛП и юридические лица, занимающиемся предпринимательской деятельностью. Управляющий выбирается на конкурсной основе для конкретного актива. «При выборе победителя мы придерживаемся принципов равенства, общей доступности и четкого соответствия требованиям к потенциальным управляющим», — отметил спикер.

Требования к потенциальным управляющим опубликованы и общедоступны на официальном сайте АРМА. «Они стандартные: нужно иметь соответствующее финансовое состояние, материально-техническое обеспечение и определенный опыт на рынке», — конкретизировал г-н Ризнык.

Спикер также обратил внимание на то, что потенциальный управляющий должен предоставить программу управления активом, на который он рассчитывает.

Что касается финансовых обязательств потенциального управляющего, то г-н Ризнык подчеркнул, что обязательные сборы или госпошлина за участие в отборе не уплачиваются. Финансирование отдельных операций потребуется только от победителя отбора, сюда относится оплата государственной регистрации отдельных договоров, стоимости оценки имущества, услуг страхования от уничтожения имущества, нанесения вреда вследствие действий третьих лиц, а также оплата такого вида страхования, как профессиональная ответственность управляющего перед собственником активов.

Далее г-н Ризнык передал слово Глебу Каневскому, который рассказал о позитивных моментах работы общественного совета при АРМА. Спикер отметил, что год назад общественный совет провел работу по распространению информации об АРМА среди СМИ, представителей экспертной среды, адвокатского сообщества и бизнеса.

После того, как к АРМА начали переходить первые активы, в СМИ появлялись публикации о том, что Агентство представляет собой что-то вроде рейдерского формирования. «Такой характер публикаций начал формировать по отношению к АРМА негативный шлейф», — заявил спикер и добавил, что вовремя в работу включился общественный совет, который развеял подобные мифы об АРМА.

Г-н Каневский также пригласил слушателей принять участие в очередных выборах в общественный совет, которые состоятся до 2020 года.