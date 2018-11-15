Сегодня 15 ноября 2018 года, 16:06

LHS: институт независимых директоров и управление инфраструктурными компаниями

Продолжая говорить о нюансах корпоративного управления, Оляна Гордиенко и Олег Бондарь перешли к вопросу, кто такой независимый директор и какие цели он должен преследовать?

Существует несколько определений. Как сказала г-жа Гордиенко, в понимании науки корпоративного управления это человек, который способен решить тот или иной вопрос компании в критической ситуации, он может самостоятельно оценивать интересы менеджмента и собственника компании, не обращаясь при этом к ним за разъяснениями. Спикер считает, что потребность в привлечении независимого директора возникает в тот момент, когда компания выходит на определенный этап развития, когда важна помощь внешних экспертов. При этом нужно четко понимать, какова цель этого человека и какую пользу он может принести компании.

Г-н Бондарь отметил, что серьезно к вопросу формирования эффективного корпоративного управления должны подойти и предприятия инфраструктурной отрасли, ведь они имеют особое значение для экономики страны и государства в целом.

О целях, стоящих перед независимым директором, слушателям рассказала г-жа Гордиенко. По ее мнению, основным намерением лица, избранного акционерами для принятия независимых решений, не должен быть лишь заработок денег. Независимому директору следует действовать в интересах компании, качественно балансируя при этом между стейкхолдерами и менеджментом во избежание конфликтов в компании.

Г-н Бондарь пояснил для слушателей, что стейкхолдеры компании — это широкий круг лиц, имеющий отношение к предприятию (инвесторы, кредиторы, менеджеры компании, потребители и др.)

В конце дискуссии слушатели LHS поинтересовались, какую ответственность несет независимый директор в случае злоупотребления своим положением при принятии решений относительно той или иной стороны конфликта, например одного из стейкхолдеров. Спикеры ответили, что независимый директор может быть привлечен к ответственности лишь за принятие решений не в рамках его полномочий.

Также спикеры провели голосование среди слушателей относительно регулирования государством деятельности компаний-монополистов. Как показали результаты, большинство слушателей считают, что государство должно регулировать деятельность монополистов с помощью корпоративного управления.