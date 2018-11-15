Сегодня 15 ноября 2018 года, 16:06

LHS: корпоративное управление в публичных и частных компаниях

На этой неделе в Legal High School стартовали занятия в блоке «Корпоративное управление», который открыли Оляна Гордиенко, директор по управлению Европейского банка реконструкции и развития, и Олег Бондарь, управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь».

Лекторы решили отойти от привычного формата обучения в виде лекции и провели занятия в форме дискуссии. Г-жа Гордиенко предложила обсудить особенности деятельности частных и публичных компаний и найти ответы на вопросы, в чем состоит их отличие, нужна ли такая классификация, в чем разница между корпоративным регулированием и корпоративным управлением?

Г-жа Гордиенко сказала, что под корпоративным управлением подразумевается динамика отношений между разными органами, регулирование которой помогает принимать эффективные решения.

В свою очередь г-н Бондарь добавил, что не существует науки или учебной дисциплины «корпоративное управление», как нет и стандартов или классической модели корпоративного управления.

Чем отличается корпоративное управление на государственных и частных предприятиях:

По мнению г-жи Гордиенко, частные компании преследуют меньше целей, чем государственные, потому менеджмент построить легче. При этом, как считает г-н Бондарь, в частных компаниях может быть несколько собственников, преследующих разные цели. «В компаниях, которыми владеют семьи, например, также могут быть разновекторные интересы собственников», — объяснил он.

Между спикерами возникла дискуссия относительно того, в каких ситуациях цели менеджмента и собственника компании разные. Г-н Бондарь высказал мнение, что нет интересов компании, есть лишь интерес конкретного лица, так как менеджмент действует в интересах собственника компании. В свою очередь г-жа Гордиенко сказала, что интерес компании в том, чтобы действовать эффективно и исполнять свои обязательства, хотя \то не всегда совпадает с интересами собственника.

В завершение дискуссии спикеры отметили, что не существует конкретной системы корпоративного управления для той или иной компании, но есть основной принцип — эффективность этой системы. «Ключ решения проблемы в формировании четких целей компании», — сказал Олег Бондарь и добавил, что можно использовать наработанные практики бизнеса. «Также не важен формат изложения заданий корпоративного управления, важна лишь четкость и единый подход к его использованию», — отметила г-жа Гордиенко.