Сегодня 15 ноября 2018 года, 14:23

ФОРМА: «Размер вознаграждения управителя непосредственно зависит от эффективности управления активом», — считает Елена Галигузова, советник председателя АРМА

Е.Галигузова: в управлении АРМА находятся активы общей стоимостью более 2 млрд грн

Продолжает работу Форум по управлению арестованными активами (ФОРМА). Участникам представили новые возможности для бизнеса в сфере управления имущества. Пять основных принципов презентовала Елена Галигузова, советник председателя АРМА. В частности, среди них: разнообразие активов, арест в уголовном производстве, сохранение стоимости актива, временный арест и институт профессиональных управляющих.

Спикер сообщила, что когда речь идет об управлении активами, подразумевается любой актив, будь то транспортные средства, ювелирные изделия, производственные мощности или целое предприятие.

Сохранение активов, по словам Елены Галигузовой, является одной из стратегических задач АРМА. При этом спикер обратила внимание, что очень многих сегодня интересует вопрос вознаграждения за услугу. Здесь все зависит от эффективности управления: вознаграждение может составлять и 10%, и 30% в зависимости от условий договора.

«Сегодня в управлении АРМА находятся более 500 различных активов общей стоимостью более 2 млрд грн. Это новый рынок налаживания государственно-частного партнерства/, и Агентство без бизнеса не сможет его развивать», — уверена она.

Рассказывая о перспективах для бизнеса, г-жа Галигузова сообщила, что деятельность по управлению активами имеет финансовую прибыль. Вознаграждение выплачивается не из государственного бюджета, а из тех доходов, которыми оперирует актив.

Далее Антон Янчук, председатель АРМА, представил документ «Руководство по деятельности АРМА».

«Наступила критическая точка, когда АРМА должна изложить содержание института управления арестованным имуществом пошагово», — начал презентацию г-н Янчук. Спикер сообщил, что документ представляет собой систематизированное пошаговое руководство, в котором содержатся как законодательные предпосылки деятельности агентства, так и ключевые функции и результаты работы за текущий год.

По его словам, этот документ станет очень важным для работы следователей и прокуроров, следственных судей и судов, управляющих, партнеров, в том числе потенциальных.

Руководство состоит из 15 разделов и четырех смысловых элементов: изложение ключевых норм законодательства, их толкование, судебная практика и обзор нормативного регулирования в иностранных юрисдикциях. Г-н Янчук сообщил, что документ в ближайшее время будет опубликован на двух языках. Более того, Руководство планируется переиздавать ежегодно с целью большей открытости для бизнеса и общества.

В свою очередь Василий Билоус, член Общественного совета АРМА, отметил, что управление активами по своей сути является инструментом защиты конкретных юридических и физических лиц, его основная цель — сохранение стоимости управляемого актива. По словам докладчика, никто сегодня не застрахован от предвзятого суждения правоохранителей о возможной причастности какого-либо лица к уголовному правонарушению.

«Сотрудничество с АРМА не только позволит развить рынок, но и поможет государству детенизировать экономику», — резюмировал г-н Билоус.