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Европейские эксперты оценили достижения и перспективы в сфере деятельности АРМА

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика
АРМА уже за короткий период демонстрирует эффективную работу АРМА уже за короткий период демонстрирует эффективную работу

Работа форума, инициированного АРМА совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине (ФОРМА), началась с панели, в рамках которой участникам рассказали о поддержке европейских институций и их вкладе в развитие Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Открывая сессию, Антон Янчук, председатель АРМА, высказал уверенность, что мероприятие станет полезным и важным с точки зрения взаимовыгодного государственно-частного партнерства. По его словам, такое сотрудничество может стать очень важным инструментом как для государства, так и для бизнеса и собственника. Также он напомнил, что этот институт не является уникальным, а создан по примеру подобных институций, функционирующих в ЕС, деятельность которых насчитывает десятки лет.

Иванна Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, отметила, что сегодня главной задачей является усиление взаимодействия с бизнес-структурами. Она также уверена, что такое взаимодействие является не только ключевым интересом для государства, но и для гражданского общества.

«Для нас очень важно, чтоб Украина развивала такую институцию как АРМА», – высказал мнение Рубен Мадсен, посол Дании в Украине. В свою очередь Штефан Шльойнинг, руководитель Программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине, отметил, что, к сожалению, граждане пока не осознают всех преимуществ в работе АРМА и соответственно борьбе с коррупцией.

Также он пояснил, что средства сегодня свободно перемещаются по миру, в связи с чем сотрудничество стран по отслеживанию активов, имеющих уголовное происхождение, является крайне важным элементом. «АРМА работает около года, но уже за этот короткий период продемонстрировало эффективную работу», – уверен спикер.

Эка Ткешелашвили, руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, рассказала об опыте работы подобных институций в ЕС и сотрудничестве с Украиной. Собственно она отметила, что аналогические учреждения в ЕС заинтересованы в развитии и успешности АРМА, поскольку это позволит создать систему эффективного сотрудничества по розыску активов в Европе. Также она обратила внимание и на уровень доверия бизнеса и общества к работе Агентства. «Когда будет полное понимание функции и стратегии работы АРМА, рынок по управлению активами будет только расти. И для этого необходимо выстроить эффективное взаимодействие между государственными учреждениями и частными компаниями», – отметила спикер.

В свою очередь Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина, напомнил, что ранее за арестованное имущество и его сохранение ответственность нес следователь, который и наложил арест на него. В связи с этим как раз создание агентства в соответствии с европейскими стандартами стало вполне понятным шагом. Тем не менее, за годы работы АРМА, хоть и показала свою эффективность, но для дальнейшего ее развития необходима более плодотворная коммуникация между всеми причастными субъектами.

«Достичь эффективность позволит лишь золотой треугольник партнерства: государство, бизнес и гражданское общество», – уверен он.





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