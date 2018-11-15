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В Киеве проходит Форум по управлению арестованными активами

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Киеве проходит форум инициированный АРМА совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине «ФОРМА». Во время мероприятия запланировано презентовать возможности, которые открываются для частного бизнеса в сфере управления арестованными активами.

Открыл мероприятие пресс-брифинг на котором спикеры представили основные задачи форума и перспективы работы АРМА.

«Стратегическая задача АРМА в функции управления арестованным имуществом является привлечение бизнеса», - открыл брифинг Антон Янчук, председатель АРМА. Он пояснил, что управление арестованными активами напрямую зависит от интереса бизнеса, поскольку чем больше интерес тем качественнее условия управлении и соответственно больше поступлений в бюджет Украины.

Кроме того по его словам одной из основных задач форума как раз и является налаживание конструктивного диалога с бизнесом в том числе в сфере государственного частного партнерства.

В свою очередь Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, отметила, что уже сегодня АРМА показывает свою эффективность. «Это говорит о том, что мы создали новую институцию, которая стала реальным примером успеха» - прокомментировала она. В тоже время она также обратила внимание, на необходимость привлечения бизнеса к деятельности АРМА.

Успешность работы АРМА отметили Штефан Шльойнинг, руководитель Программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине и Рубен Мадсен, посол Дании в Украине.

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