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АМКУ намерен прекратить расследование в отношении ДТЭК

15 ноября 2018 года Источник:Экономічна правда

Антимонопольный комитет Украины официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью «Экономической правде».

«Из тех предварительных выводов, которые нам направил АМКУ, не следует, что мы являемся монополистом и злоупотребляем своим положением», — рассказал он.

«Если говорить об обвинениях насчет угольной монополии, то эта ситуация вообще не поддается логике. Более 90% добываемого угля мы продаем нашим же станциям, что по антимонопольному законодательству не включается в долю на рынке», — считает г-н Тимченко.

При этом он отметил, что в секторе тепловой генерации ДТЭК занимает около 75%, но о злоупотреблении монопольным положением речь не идет.

«В сегодняшней модели рынка ни у одного игрока, даже у «Энергоатома», нет рыночной власти. В том смысле, что никто не может сам себе определить объем производства электроэнергии и ее тариф. Все игроки регулируются государством. Поэтому и не может быть злоупотребления монопольным положением. Нам Минэнерго определяет объемы производства, а НКРЭ — доходную составляющую», — утверждает г-н Тимченко.

Между тем АМКУ заявил о готовности рассмотреть вопрос о монополии ДТЭК Ахметова даже без участия истцов. 6 ноября 2018 года рассмотрение дела о монопольном положении на рынке электроэнергии компании ДТЭК Рината Ахметова было перенесено на 20 ноября.

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