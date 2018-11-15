Сегодня 15 ноября 2018 года, 17:49

Украина сделала важный шаг в направлении интеграции в транспортную систему ЕС

Украина включена в Трансъевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T) и становится важным участником развития стратегического транспортного коридора в сообщении Европа — Азия. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя решение Европейской комиссии одобрить карты опорной сети TEN-T в странах Восточного партнерства для улучшения транспортного взаимосвязи и логистики, передает сайт министерства.

«Украинская транспортная сеть впервые становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров Евросоюза. Это важный шаг на пути инфраструктурной евроинтеграции Украины, который гласит, что украинская инфраструктура модернизируется, постепенно приобретает европейское качество и рассматривается Европейской комиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы ЕС», — подчеркнул Владимир Омелян.

По словам главы министерства, решение Еврокомиссии является большим успехом и одновременно серьезным вызовом для Украины. Ведь основная транспортная сеть TEN-T имеет приоритет по финансированию и модернизации. Это означает, что в будущем Украина также сможет претендовать на помощь ЕС в вопросе развития своей части Трансъевропейской транспортной сети. Однако еще до этого европейским партнерам нужно будет продемонстрировать, что украинская транспортная-логистическая система развивается в гармоничном сочетании с европейской системой.

«Успешная реализация проектов GO-Highway и Via Capratia, дальнейшее расширение железнодорожного и авиационного сообщения со странами ЕС, развитие мультимодальных перевозок и внедрение европейских стандартов в сфере транспорта посредством имплементации Соглашения об ассоциации дадут мощный импульс национальной экономике и абсолютно новое качество транспортных услуг для Украины, сделают инфраструктуру Украины единым целым с инфраструктурой Европейского Союза», — подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Напомним: по результатам Брюссельского саммита Восточного партнерства 24 ноября 2017 года ЕС и страны-партнеры согласовали ориентировочные карты, предусматривающие распространение Трансъевропейской опорной транспортной сети Европейского Союза на территории стран Восточного партнерства в качестве основы транспортной взаимосвязи и определения общих инфраструктурных приоритетов. С этой целью на полях саммита были подписаны меморандумы о взаимопонимании на высоком уровне. Украина была включена в индикативную карту Европейской транспортной сети TEN-T.