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ГМС: у собственников ID-карт не возникнет проблем при голосовании на выборах

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Госмиграционной службе отрицают проблемы при голосовании из-за ID-карт, сообщается на сайте МВД Украины.

Сказано, что 13 ноября с.г. председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на пресс-конференции «Первые шаги и ближайшие планы ЦИК» сообщила, что Закон Украины «О выборах Президента Украины» не учитывает существования ID-карты, поэтому для ее владельцев будет невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.

Государственная миграционная служба Украины отмечает, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах Президента Украины лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет. Следовательно, владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины. При этом новая ID-карта, до завершения паспортной реформы, используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), издававшегося гражданам раньше.

«В то же время указанная председателем ЦИК информация касается в основном кандидатов на пост Президента Украины, поскольку ЦИК регистрирует указанных лиц при условии получения исчерпывающего перечня документов, среди которых - ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины и страниц, где указываются сведения о его месте жительства», - отмечается на сайте МВД.

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