ФГИУ рапортует о досрочном выполнении годового плана аренды

За 10 месяцев в бюджет страны Фонд перечислил 1,2 миллиарда гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, говорится на сайте ФГИУ.
Он отметил, что это «хороший результат, но если бы министерства и ведомства, на балансе которых находится имущество, которое не используется, передавали бы его в Фонд для аренды, а не скрывали, то в государственную казну поступало бы еще больше».
«Фонд разработал новый закон об аренде, который сделает невозможным незаконную аренду государственного имущества балансодержателем и заставит их передавать эти объекты аренды», - добавил г-н Трубаров.
«Новый закон также дает возможность бороться с недобросовестными арендаторами и сводит к минимуму влияние чиновника на конкурсы. Принятие нового закона необходимо еще в этом году, чтобы уже со следующего работать по новым правилам», - уточнил руководитель Фонда.
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