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Завтра правительство подаст в парламент доработанный проект госбюджета-2019

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

И.о. министра финансов Оксана Маркарова представила на заседании Кабинета Министров Украины доработанный по результатам бюджетных выводов Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабинет Министров принял решение согласовать его с доработкой и подать на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении 16 ноября с.г.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Несмотря на беспрецедентный для Украины объем выплат по обслуживанию наших долговых обязательств в 2019 году, в доработанном проекте бюджета мы сохранили все приоритеты, которые закладывали с самого начала. Это оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры», — сказала г-жа Маркарова. «Это сигнал о том, что в государстве существует консенсус по поводу приоритетов и ключевых реформ, которые надо внедрять».

Доработанный проект бюджета учитывает обязательства Украины перед международными партнерами и кредиторами, в частности, сокращение дефицита бюджета до 2,3% от ВВП. Ответственный и дисциплинированный подход к бюджетированию позволит Украине не только удержать макроэкономическую стабильность, но и создать основу для экономического роста.

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