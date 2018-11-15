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Согласно опросу USAID, доверие общества к судебной власти в процессе реформ повысилось в три раза

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В августе — октябре 2018 года эксперты программы USAID «Новое правосудие» в очередной раз провели опросы населения Украины и юристов, которые являются участниками судебных разбирательств, но не работают в судебной системе. Об этом сообщает сайт Совета судей Украины.

В национальном опросе населения Украины приняли участие 2478 респондентов, выборка является репрезентативной согласно демографическим данным Государственной службы статистики Украины. Во всеукраинском опросе юристов, участвующих в судебных производств, приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, прокуроры, юристы, выполняющие функции адвокатов для государственных органов власти и предприятий, следователи Министерства внутренних дел. Выборка рассчитана в соответствии с количеством дел, находившихся на рассмотрении в местных общих судах в 2017 году.

В частности, уровень доверия общества к судебной власти демонстрирует заметный рост в последние годы — 16% респондентов общенационального опроса населения признали, что доверяют полностью или скорее доверяют судебной власти, это в три раза больше по сравнению с критически низкими 5% в 2015 году. 21% респондентов нейтрально воспринимают судебную власть — вариант ответа «и доверяю, и не доверяю», а 59% респондентов признали, что скорее не доверяют или совсем не доверяют судебной власти. В этом году впервые в опросе была дополнительно применена шкала системы «Евробарометр», где отсутствует возможность респонденту отметить нейтральное восприятие. Согласно этой шкале, 20% респондентов склонны доверять судам, а 71% — склонны не доверять. Уровень доверия юристов к судебной власти вырос с 38% в 2017 году до 41% в 2018 году. Между тем 47% юристов оказали доверие отдельным судам, где они осуществляют представительство сторон.

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