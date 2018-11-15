Сегодня 15 ноября 2018 года, 14:24

СМИ: Суд ЕС не признал авторское право на вкус

Во вторник Высший суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иск нидерландского производителя сыра, обвинившего конкурента в нарушении своих авторских прав на вкус. Об этом пишет Reuters, передает Pravo.ru.

Речь идет о споре между двумя голландскими компаниями, производящими плавленый сыр. Компания Levola Hengelo подала иск к другому производителю, Smilde, заявив, что фирма неправомерно скопировала ее продукцию и тем самым нарушила авторское право компании на вкус. Суд первой инстанции в Нидерландах отказал истцу, после чего последовала апелляция, в результате решение было оставлено без изменений. Дело передали на рассмотрение в Высший суд ЕС.

Суд пришел к выводу о том, что вкус не может защищаться авторским правом, поскольку не может быть точно и объективно определен. «В отличие от таких четких и объективных форм выражения, как литературные, изобразительные, кинематографические или музыкальные произведения, на примеры которых истец ссылался в своих доводах, вкус определяется в большей степени на основе субъективных ощущений и впечатлений», – отметил суд в своем решении. Он подчеркнул, что восприятие вкуса зависит от ряда факторов: возраста, предпочтений конкретного потребителя в еде и даже от обстановки, в которой он ее употребляет.

Прецедент, по оценкам экспертов, будет влиять на дальнейшую судебную практику и заставит производителей серьезно задуматься о способах защиты своей продукции. «Суд ЕС в последнее время значительно расширил сферу действия авторского права, распространив ее на электронные и интернет-платформы, но теперь, отказав в защите вкуса, он показал, что такое расширение должно иметь границы. Попытки производителей, которые хотят защитить вкус или запах своей продукции с помощью авторского права, в дальнейшем будут бессмысленными», — рассказал The New York Times Бэн Алгров, партнер глобальной практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Baker McKenzie.