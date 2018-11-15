Сегодня 15 ноября 2018 года, 14:23

ВС отменил решения судов предыдущих инстанций по делу о ликвидации банка «Киевская Русь»

Верховный Суд принял постановление по делу о правомерности принятия решения о выводе с рынка ПАО «Банк «Киевская Русь», которым частично удовлетворил заявление Национального банка Украины о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 8 июня 2017 года. Тем самым отменены постановления Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины от 8 июня 2017 года, которыми по требованию мажоритарного акционера банка были признаны противоправными постановления НБУ о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО «Банк «Киевская Русь». Дело (№826/22323/15) передано на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

В настоящее время Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физических лиц ожидается рассмотрение вышеуказанного дела в апелляционном суде, при осуществлении которого судом апелляционной инстанции должны быть учтены все сделанные Верховным Судом выводы. Об этом сообщает сайт ФГВФЛ.

Так, решением Верховного Суда также констатировано право Национального банка принимать решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в любой момент, но не позднее 180 дней после отнесения банка к категории проблемных. Ошибочная трактовка этого положения Закона Украины «О банках и банковской деятельности» судами использовалась как основание для отмены решений НБУ и Фонда о введении временной администрации в большинстве споров этой категории.

Указанная правовая позиция Верховного Суда, на которой длительное время настаивали и которую обосновывали юристы Фонда гарантирования и Национального банка Украины, позволяет надеяться на решение проблемы по восстановлению полноценного контроля над неплатежеспособными банками, решения о выводе с рынка которых были отменены судами именно на этих основаниях. В конце концов, это дает надежду на то, что кредиторы таких банков получат возмещение за счет реализации активов, включенных в состав ликвидационной массы.

Как известно, 19 марта 2015 года постановлением правления Национального банка Украины №190 в связи с неспособностью участников/акционеров ПАО «Банк «Киевская Русь» обеспечить капитализацию ПАО «Банк «Киевская Русь» было отнесено к категории неплатежеспособных. Постановлением правления Национального банка Украины от 16 июля 2015 года №460 отозвана банковская лицензия ПАО «Банк «Киевская Русь». Не соглашаясь с принятыми НБУ решениями, мажоритарный акционер банка обжаловал их в судебном порядке.